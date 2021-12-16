Вашингтон, 16 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Американские рэперы Fat Nick (Ники Гордо) и SosMula (Винициус Соса) опубликовали совместный видеоклип на песню Block Sweepers. Премьера видео состоялась на YouTube-канале лейбла Buffet Boys 16 декабря 2021 года.

Antonio Rull Рэп

В ролике музыканты исполняют куплеты на фоне вечернего города, а также собственных апартаментов. Съемки ролика проходили в США.

Напомним, что 5 ноября 2021 года Fat Nick презентовал новый студийный альбом под названием Gorgeous Glizzy Gordo. В пластинку также вошла композиция Block Sweepers.