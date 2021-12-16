Красноярск, , 13:53 — REGNUM Благодаря нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», экспортеры из Красноярского края подписали 97 экспортных контрактов на общую сумму $8,6 млн. По сравнению с аналогичными данными за 11 месяцев 2020 года, данный показатель увеличился на 10%. Подробности сообщает пресс-центр РЭЦ.

Специалисты Центра поддержки экспорта помогли 61 компании попасть со своей продукцией на иностранные рынки. В зарубежные страны экспортеры края поставляют аэролодки, оборудование для горных машин, садовый паркет, пиломатериалы, уличную мебель, нейротренажеры, очки, аксессуары, кухонные приборы из дерева, унты, текстиль, защитные средства для кожи, кондитерские изделия, мед, грибы, шоколад и не только.

Например, после участия в международной выставке красноярский предприниматель Иван Анкудинов нашел партнеров в Казахстане, где теперь продает свой шоколад «Deliсert». Производитель обогревателей «Теплофон» заключил восемь экспортных контрактов с партнерами из Белоруссии, Великобритании, Казахстана и Монголии. Компания также поучаствовала в международной выставке, а еще получила услугу по сертификации продукции.

«В этом году более 400 предпринимателей края обратились за различными услугами в региональный Центр поддержки экспорта. Наши специалисты помогают экспортерам найти зарубежных партнеров, организовывают их участие в профильных международных выставках, помогают разместить продукцию на популярных электронных торговых площадках и так далее.

Кроме того, более 100 представителей компаний прошли обучение по различным направлениям экспортной деятельности. Большая часть услуг для предпринимателей является бесплатной, некоторые предоставляются на условиях небольшого софинансирования», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Ольга Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, для снижения налоговой нагрузки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО. С начала 2021 года уже более 1,5 тысяч предпринимателей получили микрозаймы на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Также для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство инновационной продукции. АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

В единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) входит Центр поддержки экспорта Красноярского края и бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.