Оренбург, 16 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Оренбурге школьники приступят к очному обучению с 20 декабря. Об этом в Instagram-аккаунте сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Сегодня (16 декабря) с Роспотребнадзором принято решение, что со следующей недели обучение школьников продолжится в очном формате», — сказала глава министерства.

По ее словам, с 13 по 15 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе снизилась на 30% относительно прошлой недели. Разобщение детей дало положительный эффект. Однако, поликлиники Оренбурга до конца года продолжат работать без плановых медицинских осмотров.

Напомним, из-за всплеска заболеваемости ОРВИ в Оренбурге школы с 9 декабря отправили на дистанционное обучение.