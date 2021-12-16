Москва, , 13:52 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» анонсировал операционное сближение Группы РЭЦ и Центров поддержки экспорта в регионах. Подробности встречи гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной с главой Башкирии Радием Хабировым, где обсуждался этот вопрос, 15 декабря сообщает пресс-центр РЭЦ.

Говоря о необходимости повышения эффективности поддержки, касающейся как продуктов, так и процессов, Вероника Никишина пояснила:

«В ближайшее время наша задача — обеспечить операционное сближение Группы РЭЦ и Центров поддержки экспорта в регионах. Мы исходим из того, что участники системы поддержки экспорта должны взаимодействовать между собой, ведя клиента по экспортному пути, «передавая» его друг другу в целях наиболее полной и эффективной поддержки».

В Уфе глава РЭЦ и губернатор Башкирии обсуждали меры поддержки экспорта, которые позволяют компаниям Баширии успешно развивать внешнеэкономическую деятельность, и перспективы тиражирования опыта республики на другие субъекты Российской Федерации.

Глава республики Радий Хабиров представил такие практики по поддержке малых предприятий-экспортёров, как «Скорая экспортная помощь» и «экспортный кэшбэк».

«Мы признательны за то, что вы принимаете участие в уже ставшей традиционной Международной неделе бизнеса. Для республики — это, прежде всего, подведение итогов года. Несмотря на все сложности, сопряжённые с пандемией, этот год мы завершаем с неплохими показателями, в том числе во внешнеторговой деятельности.

Этот результат достигнут благодаря и эффективному взаимодействию с Российским экспортным центром, рекомендациям экспертов, которые имеют прикладной характер и понятны каждому. Всё это сказывается на росте показателей внешнеторгового оборота республики, увеличении доли экспорта несырьевой продукции», — отметил Радий Хабиров.

В завершение встречи он наградил Веронику Никишину орденом Дружбы народов, отметив длительное и плодотворное сотрудничество между Башкирией и Российским экспортным центром.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса поможет ускорить и упростить выход на экспорт. Для предпринимателей на базе Российского экспортного центра начала работать комплексная цифровая экосистема поддержки «Одно окно».

Она призвана обеспечить доступ из личного кабинета предпринимателя к государственным и другим услугам по сопровождению и упрощению выхода на международный рынок. В регионах консультации для бизнеса проводят региональные экспортные центры. За рубежом экспортер может обратиться за помощью в торговые представительства России.