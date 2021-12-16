Мемфис, США, 16 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Мемфисе (США) открыли улицу в честь покойного рэпера Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший). Церемония открытия прошла 16 декабря 2021 года.

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Теперь часть улицы в одном из районов города будет носить имя музыканта. Торжественное мероприятие посетили родственники исполнителя, часть его окружения и поклонники.

Напомним, что Young Dolph погиб в результате вооружённого нападения 17 ноября 2021 года. Исполнителю на момент смерти было 36 лет.