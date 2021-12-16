Москва, , 13:51 — REGNUM 19% коечного фонда Российской Федерации задействованы в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Kremlin.ru

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«Нестабильная ситуация вынуждает нас держать большое количество ковидных коек. На сегодняшний день это 200 тыс. — это хотя меньше на 105 тыс., чем было в пике, но тем не менее это 19% всего коечного фонда Российской Федерации», — заявила Голикова.