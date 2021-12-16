Москва, , 15:20 — REGNUM Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием доступен на канале Super с 16 декабря.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков Скриншот с YouTube

В ролике Жуков рассказал об успехе группы «Руки Вверх!», о своём бизнесе и продаже NFT-токенов, а также порассуждал на тему «прессинга» современных артистов. «Ничего не творится. Всегда всё было: прессовали хиппи, панков, рокеров, инакомыслящих и других. Ничего нового не происходит», — считает музыкант.

Жуков также отметил, что в современном шоу-бизнесе много «талантливых ребят». «Есть даже люди, которыми я искренне восхищаюсь. Та же Клава Кока, например. Работяга — можно сказать про неё», — говорит артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Жуков запустил собственный сериал под названием «Евгенич». В шоу рассказывается история гениального продюсера, который пишет хиты для звёзд шоу-бизнеса.

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