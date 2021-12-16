Москва, 16 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Рост нефти поддерживают позитивные настроения на финансовых рынках

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Сегодня, 16 декабря, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют положительную динамику, прибавляя 0,9%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Рост цен происходит после неожиданного «подарка» для нефтяного рынка от статистики по запасам в США и благосклонности инвесторов к решению ФРС США об ускорении сворачивания программы покупки облигаций объемом в 105 млрд в месяц.

Стоит отметить, что рынки 15 декабря находились в большом напряжении в ожидании итогов заседания ФРС. С учетом максимально высокой инфляции в США с 1982 года в 6,8% г/г, страх инвесторов из-за возможных резких действий американского финансового регулятора уже на декабрьском заседании, взвинтил ожидания до предела.

Многие участники торгов всерьез начали рассматривать повышение учетной ставки и полное сворачивание программы покупки облигаций уже в декабре 2021 года.

Поэтому когда, ФРС США ограничился лишь ускорением сокращения покупок с $15 млрд до $30 млрд в месяц, рынки выдохнули с облегчением и начали покупать рисковые активы, в том числе и нефть, которая к тому моменту тестировала на прочность уровень $72,50 за баррель Brent.

Отдельное спасибо от нефтяного рынка минэнерго США, которое в недельном отчете сообщило о неожиданном сильном сокращении запасов на 4,58 млн баррелей.

Благодаря комбинации двух позитивных факторов, цены на нефть сегодня смогли закрепиться возле уровня сопротивления в $74,70 за баррель Brent, что можно расценивать, как заявку на пробой и рост к следующему рубежу $75,50−75,70 за баррель.

Поддерживать рост нефтяных котировок предстоит общим позитивными настроениями на финансовых рынках, которые тащат фондовые индексы к новым историческим максимумам, фьючерс на S&P 500 уже отметился новым рекордом.

Так что нефть, ухватившись за хвост «ралли Санта Клауса», может к концу недели достичь $75,50−76,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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