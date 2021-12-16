Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Законопроект об оборонном бюджете США общей стоимостью в $770 млрд, который был принят 15 декабря, содержит в себе положение, предполагающие создание специального подразделения, которое будет изучать информацию о случаях наблюдения НЛО. Об этом 15 декабря сообщает New York Post.

В соответствии с разделом 1683 Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс должны создать «офис, организационную структуру и органы для решения проблем неопознанных воздушных явлений» в течение 180 дней после подписания президентом Байденом законопроект в закон.

В число обязанностей нового агентства будет входить «оценка связей между неопознанными воздушными явлениями и враждебными иностранными правительствами, другими иностранными правительствами или негосударственными субъектами», а также «угрозы, которую такие инциденты представляют для Соединенных Штатов».

Ведомство также должно будет представлять годовые отчеты в «соответствующие комитеты Конгресса» и проводить для комитетов секретные брифинги два раза в год.

В июне в правительственном отчете о наблюдениях НЛО говорилось, что нет «единого объяснения» 140 инцидентам, о которых американские военнослужащие сообщали с 2004 года, но они сочли их угрозой безопасности полетов и потенциальной угрозой национальной безопасности.