Москва, 16 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 1 млрд рублей на создание агропромышленных объектов в сельской местности. Об этом сообщил 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня выделим десяти российским субъектам свыше 1 млрд рублей на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, это решение необходимо для развития сельского хозяйства и поможет успешной работе аграриев.