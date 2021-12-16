Раменское, Московская область, 16 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском таксист сервиса «Яндекс.Такси» отказался пропускать машину скорой помощи во дворе. Об этом 16 декабря сообщает телеграм-канал «360tv».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Со ссылкой на пользователей соцсетей ТГ-канал рассказал, что водитель также обозвал медицинских работников. По данным «360tv», в компании уже знают о случившейся ситуации и выясняют, к какому именно таксопарку прикреплен водитель.

«Сегодня этот наглый водитель такси нас принципиально не пропускал, хотя сдать назад ему было намного проще… Нам пришлось проехать весь участок дома — до последнего подъезда. Он выскочил из машины, начал орать, обзывать сотрудников больницы», — приводит слова участницы событий канал.