Рязань, , 13:58 — REGNUM В Рязанской области 16 декабря выявлен 201 новый носитель коронавируса — на девять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё 21 запись.

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Всего в Рязанской области подтверждён 58 981 случай заболевания COVID-19. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 21 829 жителей. Выздоровели 53 319 человек, в том числе 288 — выписаны за минувшие стуки.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 2283 пациента.