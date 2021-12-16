Москва, 16 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я — профессионал», которая проходила с 27 октября по 7 декабря, завершилась, отборочный онлайн-этап олимпиады стартовал 10 декабря и продлится до 26 декабря. Об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники олимпиады «Я — профессионал»

Последующие этапы пятого сезона «Я — профи» состоятся уже в 2022 году: с февраля по апрель продлится заключительный этап состязаний, а имена дипломантов олимпиады станут известны в марте.

При этом ранее закончился четвертый указанных состязаний, который проходил с сентября 2020 года по май 2021 года; в июне начался карьерный сезон для дипломантов олимпиады, который продлился до декабря; а в октябре 2021 года стартовал юбилейный, пятый сезон олимпиады.

В пятом сезоне на этапе регистрации участники могли выбрать для себя одно или сразу несколько из 72 направлений. Направления объединены в девять тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии.

Также, перечень направлений ежегодно обновляется с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда. В этом году среди новых дисциплин — «Генетические технологии», «Мировой океан», «Металлургия», «Технологии медицины будущего» и многое другое.

Часть заданий по каждому направлению разрабатывают эксперты компаний-партнеров олимпиады. Это позволяет проверить профессиональные компетенции студентов и их умение решать реальные отраслевые задачи.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады «Я — профессионал» делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов.

Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании или партнерской благотворительной организации, чтобы получить опыт ценный работы по специальности. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Отметим, организаторами пятого сезона проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 30 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, ТПУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, Самарский университет, НИУ «МЭИ», МГИК, КФУ, Российский университет транспорта — МИИТ, СФУ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ), а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Альянс в сфере искусственного интеллекта, ПАО «Полюс», РСХБ-Страхование и ОАО «РЖД». Технический партнер олимпиады — Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 500 российских компаний.