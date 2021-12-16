Лаишевский район, Татарстан, 16 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Лаишевском районе Татарии на строящемся через реку Волга мосту погиб 47-летний рабочий. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Иосиф Белонович. Строительство моста. 1960 год

Как сообщает следственное управление СКР по РТ, трагедия произошла 15 декабря во время проведения высотных работ. Мужчина занимался нарезкой сетки настила моста и по неустановленной причине вышел за ограждение. Рабочий потерял равновесие и упал на землю с высоты около 10 метров. В результате полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

ИА REGNUM напоминает, в Казани утром 4 ноября в коттеджном поселке «Брайт Парк» при рытье траншеи экскаватором-погрузчиком произошло обрушение грунта. Стоявшие на краю траншею 21-летний мужчина и 14-летний подросток погибли.

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