Тирасполь, , 13:43 — REGNUM Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) поддержали законопроект главы ПМР Вадима Красносельского о продлении карантинных мер. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Карантин (сс) EneasMx

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Сообщается, что действующие ограничения по профилактике эпидемии решено продлить до 31 марта 2022 года. Документ начнёт действовать после его подписания президентом республики.

Карантинные меры предусматривают масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию. За нарушение этих норм предусмотрены штрафы.

Стоит отметить, по данным на 15 декабря в ПМР с начала пандемии выявили 81 144 случаев заражения коронавирусом. Победили инфекцию 76 867 человек, скончались — 1867 пациентов с COVID-19. В республике наблюдается снижение темпов распространения коронавируса.