Москва, , 13:43 — REGNUM Несмотря на сокращение темпов заболеваемости коронавирусом, строить оптимистичные прогнозы на этом основании было бы преждевременно. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По итогам 49 недели показатель заболеваемости COVID-19 в России составил 144,95 на 100 тыс. населения, и снизился по сравнению с 48 неделей на 7,3%. Рост заболеваемости, как я уже докладывала, отмечается в пяти регионах. 24 региона — отсутствие значимой динамики, и 56 — снижение, которое не устойчиво, к сожалению, и нам нужно с вами это учитывать при формировании своих мероприятий», — заявила Голикова.