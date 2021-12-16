Ульяновск, , 13:43 — REGNUM В Ульяновской области откроют вытрезвитель на 20 мест, на что будут направлены средства при распределении дополнительных доходов бюджета. Соответствующее решение поддержали 16 декабря депутаты Законодательного собрания региона, сообщает пресс-службе парламента.

Койки в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Большинством голосов поддержан законопроект о создании специализированной организации по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического). Вытрезвитель появится в Ульяновске в одном из подведомственных минздраву учреждений.

По словам главы профильного комитета Сергея Шерстнева, спецучреждение будет рассчитано на 20 мест. В нём будут работать врач, фельдшера и медицинские сестры. Депутаты также предложили в целях безопасности персонала предусмотреть наличие и сотрудников правоохранительных органов.

Председатель комитета также проинформировал, что на создание вытрезвителя потребуется 12,5 млн рублей. Данные средства обещают изыскать при распределении дополнительных доходов областного бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года депутаты гордумы Ульяновска предложил администрации проработать вопрос по созданию вытрезвителей на 20 мест в Левобережье и Правобережье города.

Напомним, что в 2021 году вступил в силу закон о возрождении вытрезвителей в России. Доставлять пьяных граждан в учреждения будут полицейские.

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