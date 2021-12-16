Дисквалифицированный форвард «Вашингтона» Кузнецов не сыграет на Олимпиаде
Цюрих, Швейцария, 16 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 16 декабря заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
«Я не изменю решение по Кузнецову. Мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине», — сказал Тардиф.
В мае 2019 года в допинг-пробе Кузнецова был обнаружен кокаин после матча чемпионата мира между Россией и Чехией. Тогда же в соцсетях появилось видео, где хоккеист разговаривает по телефону, а перед ним на столе находится белый порошок.
После этого IIHF дисквалифицировала его на четыре года. Срок отстранения истечёт 12 июня 2023 года.
При этом Кузнецов выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства.
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