Цюрих, Швейцария, 16 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 16 декабря заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

(сс) Michael Miller Евгений Кузнецов

«Я не изменю решение по Кузнецову. Мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине», — сказал Тардиф.

В мае 2019 года в допинг-пробе Кузнецова был обнаружен кокаин после матча чемпионата мира между Россией и Чехией. Тогда же в соцсетях появилось видео, где хоккеист разговаривает по телефону, а перед ним на столе находится белый порошок.

После этого IIHF дисквалифицировала его на четыре года. Срок отстранения истечёт 12 июня 2023 года.

При этом Кузнецов выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства.

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