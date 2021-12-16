Донецк, 16 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский в своём телеграм-канале 16 декабря разоблачил информационный вброс о присутствии российских военных в Донбассе: «Бандеровские информационные террористы разгоняют «новыну» о неком решении Кировского суда Ростова, «подтверждающего» сведения о присутствии армии РФ на территории ДНР. Вот реальный сайт этого суда, где и близко нет этого дела: kirovsky.ros.sudrf.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

А вот фейковый сайт: kirovsky--ros.sudrf.ru.

Всё это рассчитано, похоже, даже не на внутреннюю аудиторию, вброс появился непосредственно во время пребывания Зеленского в Брюсселе и явно был использован для дезинформации европейских политиков».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений, и не упускает возможности для новых провокаций в Донбассе, а Запад в этом ему активно помогает.

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