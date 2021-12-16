Ярославль, 16 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков вышел на связь из больницы и рассказал о своём состоянии. Он опубликовал пост на своей странице в Facebook.

Facebook.com/vmvolkovyaroslavl Владимир Волков

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Владимир Волков находится в больнице. Позднее стало известно, что у чиновника случился инфаркт. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!», — написал мэр.

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.