Москва, , 13:39 — REGNUM Вероятность того, что такая криптовалюта как биткоин доживет до 2140 года, составляет более 90%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил замдиректора НИЦ денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономический наук Алексей Михайлов. Так он прокомментировал информацию Blockchain.com о том, что 90% биткоинов уже добыто и циркулируют на рынке, а то время как оставшиеся 10% окажутся там не раньше… 2140 года!

Биткоины

Михайлов полагает, что вероятность того, что биткоин проживет столько лет, составляет больше 90%. При этом он рассказал, что провел исследования, которые показали, что на использование биткоина в качестве платежного средства влияют его правовой статус в различных странах и количество платежей физических лиц в мире, а не количество биткоинов в обращении.

«По нашим исследованиям, из-за этого факта (имеется в виду то, что 90% биткоинов уже добыто — прим. ИА REGNUM) снижение вознаграждения майнеров каждые четыре года создает искусственный дефицит на рынке, что при возрастающем интересе к данному виду активов ведет к повышению его стоимости», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается.

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