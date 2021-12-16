Москва, , 13:38 — REGNUM Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, смягчающие ответственность малого бизнеса и НКО. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он обратил внимание, что руководители малых предприятий и некоммерческих организаций часто по неопытности совершают ошибки, за которые предусмотрено административное наказание. Чтобы смягчить наказание, будут внесены поправки в КоАП, отметил глава правительства.

«Единственным возможным наказанием за первое нарушение станет предупреждение. Разумеется, если речь не идёт о причинении вреда здоровью людей, ущербе имуществу или других подобных действиях. Для микро‑ и малых предприятий, а также социально ориентированных НКО будут вдвое снижены границы штрафных санкций, что позволит смягчить наказание по наиболее массовым правонарушениям», — сказал Мишустин.