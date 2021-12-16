Эрбиль, Ирак, , 14:12 — REGNUM Сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) попытались прорваться через границу Сирии и Ирака. Как сообщает телеканал Kurdistan 24, ранее Демократическая партия Курдистана, которая является официальной властью курдской автономии Ирака, приняла решение о закрытии контрольно-пропускного пункта «Файш-Кабур».

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Группа сторонников РПК попыталась прорваться через границу, но была расстреляна из боевого оружия. В свою очередь, власти иракского Курдистана сообщили о нескольких раненых среди пограничников, обвинив Рабочую партию Куридстана в попытках раскачать ситуацию в регионе.

«За этим актом стоит намерение РПК — создать хаос, дестабилизировать ситуацию в Курдистане и нанести ущерб интересам курдского народа в северной Сирии» — цитирует Kurdistan 24 представителя пограничной службы Иракского Курдистана.