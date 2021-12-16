Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону повысят стоимость школьных обедов, о чём сказано в поправках к постановлению № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону». Документ опубликован на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

Обеды Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь горячий завтрак или обед будут стоить 76,45 рубля и 107,03 рубля, соответственно. Школьников из малоимущих семей накормят горячими завтраками или обедами стоимостью 90,13 рубля за порцию.

Стоимость двухразового питания (завтрак и обед) составит 216,31 рубля в день.

Постановление вступит в силу с 10 января 2022 года, сказано в документе за подписью исполняющего обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова.

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