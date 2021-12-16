Москва, , 13:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Вы с себя начните законы соблюдать! Все начинается с малого!» — призвал Володин.

«Коллеги, заканчивайте! Вы здесь получаете по полмиллиона рублей ежемесячно, а здесь начинаете концерты участвовать!» — сказал он.

Володин призвал депутата Госдумы Николая Коломейцева (КПРФ) собрать плакаты против инициативы и не устраивать акции.

«Есть признаки состава призыва к экстремизму», — отметил депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Володин призвал комиссию Госдумы по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью.

«Выразите позицию, но не портите мебель здесь!» — призвал Володин.