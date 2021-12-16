Тула, , 13:35 — REGNUM Уголовное дело об убийстве из охотничьего ружья двухлетней девочки и покушении на убийство её матери передано в суд в Тульской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 16 декабря. Обвиняемым сразу по нескольким тяжким статьям проходит 69-летний житель Щекинского района.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, вечером 8 августа 2021 года в деревне Панарино Щекинского района Тульской области обвиняемый, находясь в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которую она несла на руках с детской площадки. Девочка получила ранение в голову и погибла на месте, её мать также получила тяжёлые ранения, однако её жизнь спасти удалось.

В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.