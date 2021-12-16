Москва, 16 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести еще одни переговоры до конца текущего года, сообщил 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

«Возможен, но договоренности нет», — сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли такой разговор в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Джо Байденом 7 декабря поднял вопрос о доступе и возвращении дипломатической собственности России в США и сделал это в весьма жёсткой форме.

Читайте также: Путин жёстко поставил перед Байденом вопрос о дипсобственности