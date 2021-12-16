Уфа, , 13:44 — REGNUM Автомобиль с двумя мужчинами застрял в снегу в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Снежное поле Hans

Спасатели Туймазинского района получили информацию о том, что ночью рядом с селом Чукадыбашево мужчины 1986 и 1972 годов рождения застряли на автомобиле LADA Largus в поле.

Прибыв на место, спасатели обнаружили лишь одного мужчину, поскольку второй отправился домой, при этом до дома он не дошел.

«Мужчины ездили в деревню Казакларкубово по своим делам на LADA Largus, возвращаясь домой в Алексеевку. На обратном пути они сначала застряли в поле в снегу, затем в машине сел аккумулятор и закончился бензин», — сообщает пресс-служба.

Спасатели отправились искать пропавшего. К счастью мужчина через некоторое время сам вернулся домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рыбаки на автомобиле попали в снежный плен.