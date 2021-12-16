Подгорица, , 13:35 — REGNUM С 16 декабря по 6 января самолеты национальной люксембургской компании Luxair будет выполнять рейсы каждый четверг и воскресенье по маршруту Люксембург — Подгорица — Люксембург.

Самолёт авиакомпании Luxair Adrian Pingstone (Arpingstone)

«Это результат продолжающегося сотрудничества между Центром культурной информации Черногории в Люксембурге и люксембургской авиакомпанией Luxair, которое успешно началось в начале этого года и продолжает свою работу», — говорится в заявлении компании «Аэропорты Черногории».

Компания объявляет о многочисленных предложениях и рейсах в следующем году, уделяя особое внимание сезонному маршруту Люксембург — Тиват.