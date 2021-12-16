Лима, , 13:49 — REGNUM Китайская рудодобывающая компания MMG Ltd. заявила 16 декабря о прекращении разработки медного месторождения Лас-Бамбас в Перу с 18 декабря 2021 года после того, как не смогла достичь соглашения с перекрывшими дороги местными жителями. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Перу 12019

Блокада со стороны жителей провинции Чумбивилкас действует с 20 ноября, она уже остановила добычу металла на принадлежащем Китаю руднике, где до этого дня производилось 2% всей меди в мире.

Предметом разногласий стала грунтовая дорога, по которой Лас-Бамбас транспортировали медь в морской порт. Местные жители недовольны тем, что пыль, поднимаемая грузовиками, загрязняет и уничтожает их посевы. Переговоры зашли в тупик, жителей возмутило предложение компании о создании рабочих мест и взносах.

Решение о прекращении разработки рудника привело к падению акций MMG на Гонконгской фондовой бирже на 12%. MMG Ltd. — это интернациональная ресурсодобывающая компания, 68% акций которой принадлежат China Minmetals.

Читайте ранее в этом сюжете: Перу заинтересовано в развитии отношений с США и Китаем