Ногайский район, Дагестан, , 13:34 — REGNUM В Дагестане погиб от случайного выстрела 51-летний мужчина. В него во время охоты выстрелил житель Ногайского района. Свои действия он объянил тем, что стрелял по животному и случайно попал в человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 16 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

На охоте Wikimedia.org

Из материалов следствия известно, что инцидент произошел 14 декабря около 17:00 неподалеку от села Боранчи в Ногайском районе.

«Во время охоты подозреваемый, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий <…> при производстве выстрелов по животному из имевшегося при себе охотничьего ружья, случайно произвел выстрел в оказавшегося на линии огня 51-летнего мужчину. От причиненного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении следственного ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной охоты.