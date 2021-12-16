Солт-Лейк-Сити, США, 16 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:103.

(сс) Frenchieinportland Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 25 очков. В составе «Клипперс» форвард Маркус Моррис набрал 24 очка.

«Юта» одержала 20-ю победу в 27 матчах сезона и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 13-е поражение в 29 играх и идёт на 10-м месте.

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