Посёлок Горноправдинск, Югра, , 13:34 — REGNUM В Югре бывший глава сельского поселения Горноправдинска предстанет перед судом по обвинению в должностных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Строительство дома Steven Pavlov

Следствием установлено, что будучи главой Горноправдинска обвиняемый в октябре 2017 года незаконно выдал одному из застройщиков разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома № 11а по ул. Киевская, возведённого в рамках госпрограммы, с многочисленными дефектами строения. Квартиры, не соответствующие санитарным и техническим требованиям, были переданы гражданам, в числе которых ребёнок-сирота. В итоге бюджету Ханты-Мансийского района был причинён ущерб около шести миллионов рублей, которые пришлось потратить, чтобы привести дом в нормативное состояние.

Кроме того, в 2013 году обвиняемый незаконно согласовал разделение на две части участка, принадлежавшего жительнице поселения. Затем утвердил схемы вновь образованных двух земельных участков, их расположение на градостроительном плане и, по результатам аукционов, передал их в аренду двоим гражданам, которые оформили права собственности на землю, возвели на ней дома. При этом обвиняемый скрыл от регистрирующих органов и от добросовестных приобретателей факт принадлежности участка жительнице поселения. В результате фактическому собственнику участка, а также новым «владельцам» причинён ущерб на общую сумму более 15 млн рублей.

На основании вышеуказанных фактов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и по и п."в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»). Бывший глава Горноправдинска вину не признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.