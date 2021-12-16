Париж, , 13:33 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур отреагировал на заявление главы государства о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Le Parisien.

Эрик Земмур (сс) IllianDerex

Эрик Земмур заявил, что не понимает этой «навязчивой идеи».

«Вакцина предотвращает тяжелые формы заболевания и не предотвращает передачу коронавируса», — заявил кандидат в президенты Франции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, напомнив, что это зависит от выбора родителей.