Париж, 16 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур отреагировал на заявление главы государства о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Le Parisien.

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

Эрик Земмур заявил, что не понимает этой «навязчивой идеи».

«Вакцина предотвращает тяжелые формы заболевания и не предотвращает передачу коронавируса», — заявил кандидат в президенты Франции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, напомнив, что это зависит от выбора родителей.