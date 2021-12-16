Ташкент, 16 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2021 году в ходе профилактических мероприятий проинспектирована пожарная безопасность 12 404 объектов государственной собственности, сообщает МЧС республики. Также противопожарные рейды проведены на 376 объектах хозяйствующих субъектов.

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«В результате проведенных мероприятий выявлено 81 253 нарушений пожарной безопасности, из них устранено 71 503 (88%)», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что 286 434 пожарных прошли инструктаж по пожарной безопасности, а для обеспечения пожарной безопасности профилактические собеседования проводились 16 369 раз.

«Также в целях продвижения требований правил пожарной безопасности в жилых массивах, отраслях экономики и социальных объектов, в целях повышения знаний и навыков граждан проведено 33 473 встречи с 923 296 гражданами», — отметили в МЧС.

Кроме того, произведено 684 609 инструкций и плакатов, пропагандирующих требования правил пожарной безопасности.