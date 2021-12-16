Минск, 16 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Белоруссия переживает непростой этап в условиях санкций, пандемии коронавируса и внутренних проблем, но благосостояние населения страны нужно сохранить. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 16 декабря на совещании о противодействии санкционным мерам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, нужно продолжать жить и спокойно трудиться даже в условиях введённых против страны западных санкций. Ограничения уже стали частью жизни, теперь против Минска применили очередной комплекс мер, но динамику работы отраслей белорусской экономики следует сохранить.

«Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он призвал не допустить ухудшения основных экономических показателей, защитить людей, сохранить их благосостояние хотя бы на уровне текущего года. Лукашенко добавил, что ждёт предложений по минимизации возможных последствий и по ответным мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер заявил, что ответные меры против санкций уже приняты и ещё будут выработаны.

Читайте также: Лукашенко предъявил «жёсткое требование» к чиновникам по санкциям