Ульяновск, , 13:29 — REGNUM Губернатор Ульяновской области продолжает рабочие поездки в муниципальные образования, где в том числе встречается с населением. Очередной визит состоялся в Сенгилеевский район, где одна из поднятых жителями проблем — обеспечение водоснабжения, сообщает губернатор Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке».

Совещание под председательством губернатора Ульяновской области Алексея Русских Ulgov.ru

Руководитель области напомнил, что когда впервые посетил муниципальное образования, то после общения с жителями поручил оперативно изыскать средства на реконструкцию системы водоснабжения. В результате в 2021 году ремонтируется свыше 9 км водопроводных сетей, что втрое больше, чем было в 2020 году.

«Ситуация остаётся сложной, потому что для района это не просто ремонт, который решит проблему полностью за один сезон. По сути, мы строим сети заново», — написал Алексей Русских.

По его словам, сделанная ревизия показала, что предстоят масштабные работы.

Глава региона также сообщил, что жителей волнует также отсутствие канализации, что актуально не только для Сенгилеевского района. В связи с этим профильное министерство разработает предложения для решения проблемы. Работы планируется начать в 2023 году.

«Сметная стоимость таких работ высокая, это не секрет, но сдвинуть вопрос с мёртвой точки необходимо», — пояснил глава региона.

В Сенгилее губернатор встретился с жителями, которые поднимали другие актуальные проблемы. В частности, Алексей Русских поручил выделить средства на завершение ремонта Елаурского дома культура, ускорить газификацию села Каранино, обустроить тротуары в Алёшкино и освещение в Артюшкино.

В ряде населённых пунктов продолжится газификация. Что касается догазификации социальных объектов, то в Ульяновской области составлена программа до 2024 года, в том числе в 2022 году планируется охватить 40 учреждений, «которые до сих пор топятся дровами».

Алексей Русских констатировал, что много вопросов касалось ремонта школ, отметив, что местные власти должны «очень оперативно» заявиться со всеми своими объектами в новую федеральную программу:

«Шанс для Ульяновской области очень хороший. Сейчас с перечнем учреждений работает специальная проектная группа в регионе».

Напомним, в Ульяновской области в 2022 году в селе Вышки Ульяновского района реконструируют систему водоснабжения. На это предусмотрено 23 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Алексей Русских осмотрел работы по восстановлению постоянной схемы водоснабжения в Железнодорожном районе Ульяновска. На это было направлено 41,3 млн рублей.