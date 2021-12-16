Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Представители Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова установили, что чем тяжелее пациент переносит COVID-19, тем больше антител будет вырабатываться в его организме после выздоровления. Итогами исследования стационарных больных 16 декабря поделились сотрудники академии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

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«Все те факторы риска, которые характеризуют тяжесть состояния, тяжесть заболевания, они всегда значимо и существенно влияли на продукцию иммуноглобулина G и большую его выработку. Это и объём поражения легких во все периоды наблюдения, это C-реактивный белок, длительность гипертермии, длительность кислородотерапии — всегда положительно коррелировали с уровнем иммуноглобулина G», — сказал журналистам полковник медицинской службы Владимир Салухов.

В отличие от исследования переболевших в легкой форме, которым занимался лабораторный центр «Хеликс», сотрудники Военно-медицинской академии работали с людьми, которые находились на лечении со среднетяжелой и тяжелой формами ковида. Это позволило медикам в погонах более детально изучить все аспекты и конфигурации пациента, а также имеющиеся у больных факторы риска.

Независимыми факторами, влияющими на уровень антител в организме, стали индекс массы тела пациента и терапия глюкокортикостероидами. Медики установили, что такая терапия в любых дозах стимулирует выработку антител. При этом, чем больше доза этих гормонов, тем больше вырабатывается антител в организме.

В ходе исследования медики выявили значимую разницу в динамике формирования уровня иммуноглобулина G в стационарной группе по отношению к амбулаторной. Уровень антител переболевших ковидом в более тяжелой форме отличался от этого показателя среди людей, переболевших вирусом в легкой форме. Если у последних достаточный уровень антител сохранялся до 60 суток, то у тяжело болевших антитела сохранялись до 90 суток.

У стационарных больных разницы в содержании антител по половому признаку не выявили. Однако пожилые люди, переболевшие коронавирусом в любой форме, обладают большим количеством антител с течением времени по отношению к более молодым пациентам.