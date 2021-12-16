Кишинёв, , 13:28 — REGNUM Тарифы на газ для абонентов в Молдавии пока не стоит снижать, несмотря на то, что топливо стало немного дешевле на европейском рынке. Об этом заявил в вице-премьер страны, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале Jurnal.

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«Бизнес-среда, граждане, государственные учреждения нуждаются в предсказуемости. В этом контексте разработан регламент, согласно которому тариф устанавливается на один год», — сказал Спыну.

Вице-премьер заявил, что после значительного снижения стоимости голубого топлива будет первым, кто станет требовать понизить тарифы. Пока же он считает важным сохранить стабильность в этом секторе экономики.

Напомним, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену. В ноябре она $450 за 1 тысячу кубометров. Когда на декабрь была установлена цена в размере $307,99 за 1 тысячу кубометров, в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) предложили снизить тариф для жителей с 11,08 до 8,81 леев (с 46 до 36 руб.) за кубометр. В правительстве от этого отказались.

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