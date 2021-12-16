Ташкент, , 13:28 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 15 декабря 2021 года зарегистрировано 213 случаев отравлений угарным газом и взрывов газовоздушной смеси, сообщает МЧС республики.

Комната после взрыва бытового газа Фото В.Заболотского. kaluga24.tv

МЧС отмечает, что в целях предотвращения возможных аварийных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в нынешнем сезоне создано 665 рабочих групп, в которых задействовано 9 203 сотрудника профильных ведомств. Кроме того, созданы 204 ремонтные бригады, специализирующиеся на обслуживании печей и дымоходов.

«Несмотря на это, зафиксировано 213 случаев отравления угарным газом и взрывов газовоздушной смеси в жилых домах, из них 66 зарегистрированы как чрезвычайные ситуации. В результате погибло 125 человек, 115 получило телесные повреждения разной степени», — отмечает ведомство.

Согласно анализу МЧС, большинство случаев отравления угарным газом происходит по причине несоблюдение гражданами мер безопасности при использовании газа и альтернативных видов топлива (уголь, дрова), использование несертифицированных отопительных печей и приборов, неправильная установка отопительных вытяжек и другое.