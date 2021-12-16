Волгоград, , 13:30 — REGNUM Двух мальчиков благополучно родила 32-летняя жительница Фроловского района на парковке у торгового центра в Дзержинском районе Волгограда.

Младенец Pexels.com

Женщина с супругом ехали в один из роддомов областного центра на плановую госпитализацию. Внезапно в дороге у неё началась родовая деятельность. Остановившись на парковке у торгового центра, супруг помог появиться на свет двум сыновьям.

Позже на место приехали две бригады скорых помощи, мать и близнецов весом 2700 и 2500 граммов доставили в роддом №2, все они чувствуют себя хорошо, сообщает 16 декабря издание «Новости Волгограда».