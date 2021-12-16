Симферополь, 16 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 17 и 18 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30−40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15 — 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают о высокой опасности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможности нарушения транспортного сообщения. Жителям и гостям полуострова не рекомендован выход в горы и лес, водителей просят быть предельно осторожными на автодороге.