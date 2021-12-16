Мадрид, 16 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Городской совет Мадрида активировал на 16 декабря протокол о загрязнении окружающей среды из-за высокого уровня диоксида азота (NO2) и неблагоприятного прогноза погоды,

NakNakNak Мадрид. Испания

Отмечается, что в рамках протокола будет реализован сценарий, который ограничивает максимальную скорость до 70 километров в час на трассе М-30 и подъездах к столице.

Это уже второй случай применения такого протокола Мадридом в 2021 году. Первый случай произошёл в период с 17 по 19 января.