Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге вырастет в 2022 году на пять рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро по жетону составит 65 рублей, в наземном городском транспорте — 60 рублей по разовому билету. Об этом 16 декабря сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Метро

Вместе с тем чиновник отметил, что для горожан, которые пользуются общественным транспортом, есть способы сэкономить на оплате за проезд. Например, для владельцев смарт-карты «Подорожник» в 2022 году стоимость проезда составит 45 рублей в метро и 40 рублей на наземном транспорте, а для владельцев «Единой карты петербуржца» (ЕКП) — 35 рублей при использовании карты и 31 рубль — при использовании мобильного приложения к ней.

Дмитрий Коптин указал, что с 1 апреля 2022 года предполагается введение на «Подорожнике» пересадочного тарифа. Благодаря ему в течение часа стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, а второй поездки — 10 рублей, все последующие поездки на протяжении этого времени будут бесплатными.

Чиновник отметил, что разница между стоимостью проезда, оплачиваемой пассажирами, и фактическими расходами транспортных организаций, компенсируется за счет бюджетных средств. На эти цели в бюджете города на следующий год заложено более 50,2 млрд рублей.

«По льготным билетам для студентов, школьников, пенсионеров и других льготных категорий планируется изменение стоимости, в рамках индексации потребительских цен, на 4%», — отметил Коптин.

Кроме того, в связи с переходом на новую модель транспортного обслуживания с апреля следующего года планируется отмена участкового тарифа (сейчас действует на девяти автобусных маршрутах) и километрового тарифа (действует на 59 маршрутах) и установление единого городского тарифа.

«Максимальная стоимость проезда по участковому тарифу сейчас доходит до 165 рублей, по «гостевому» тарифу, и 108 рублей — по «Подорожнику». С апреля — по «гостевому» на всех таких маршрутах — 60 рублей, а по «Подорожнику» — 40 рублей», — уточнил Коптин.

Километровый тариф, который действует на автобусных маршрутах пригородного сообщения, связывающих Петербург с Ленинградской областью, также с апреля будет составлять 60 рублей по «гостевому» тарифу и 40 рублей — по «Подорожнику» (сейчас 200 рублей).

«Тем самым мы распространяем единый тариф на всю городскую и пригородную маршрутную сеть и снимаем социальную напряженность среди жителей удаленных районов города», — подытожил чиновник.