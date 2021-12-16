Москва, , 13:26 — REGNUM Правительство РФ направит более 44 млрд рублей на опережающее финансирование работ по проекту перспективного авиадвигателя ПД-35. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь идёт об уникальном двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов. В его основе прорывные технологии, инновационные решения и новые материалы. Ранее ничего подобного в нашей стране не создавалось», — заявил премьер-министр.

Он пояснил, что проект реализуется в рамках госпрограммы развития авиационной промышленности.

Мишустин обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову, отметив, что демонстратор должен быть разработан в течение ближайших трёх лет. Проконтролировать реализацию проекта поручено вице-премьеру Юрию Борисову.