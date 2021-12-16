Мурманск, , 13:26 — REGNUM В Белом море появятся 16 новых мест для ловли анадромных видов рыб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Горбуша Василий Данилов

«После проведения необходимых процедур юридические лица получат в пользование рыболовные участки и смогут приступить к промыслу таких ценных видов водных биоресурсов, как семга и горбуша», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельским рыбакам сократили квоты на вылов трески, пикши и палтуса.