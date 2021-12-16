Москва, , 13:24 — REGNUM Финансирование расходов на предновогодние выплаты пенсионерам предлагается провести из федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы законопроекта депутаты фракции ЛДПР предполагают выделение средств за счет трансферта в Пенсионный фонд России (ПФР).

Предлагается ежегодно в декабре предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату. Речь идет как о работающих, так и неработающих пенсионерах.

Выплату предполагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставлению ему новой пенсионной выплаты.

Инициатива направлена в правительство для получения отзыва.

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