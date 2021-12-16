Москва, 16 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Финансирование расходов на предновогодние выплаты пенсионерам предлагается провести из федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта депутаты фракции ЛДПР предполагают выделение средств за счет трансферта в Пенсионный фонд России (ПФР).

Предлагается ежегодно в декабре предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату. Речь идет как о работающих, так и неработающих пенсионерах.

Выплату предполагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставлению ему новой пенсионной выплаты.

Инициатива направлена в правительство для получения отзыва.