Красногорск, 16 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. По предварительным подсчетам в 2021 году на территории Подмосковья произведено порядка 720 тыс. тонн молока. Об этом 16 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Молоко

При этом Подмосковье находится в числе регионов-лидеров по производству продуктов на основе молока и занимает первое место среди субъектов РФ по производству сыра. Например, доля Московской области на рынке сыров составляет 13,3% от всей выпущенной сырной продукции в стране, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Подмосковные предприятия, по предварительным прогнозам, произвели в текущем году 720 тыс. тонн молока. Год был засушливым, и в некоторых субъектах даже меньшее количество надоенного молока, потому что коровы в жару доятся хуже и дают меньше молока. Тем не менее, в этом году мы порядка 1,5% прибавили», — сказал Воскресенский.